Große Freude in Burgau über bestandenen Realschulabschluss

60 Schülerinnen und Schüler haben ihren Abschluss an der Markgrafen-Realschule Burgau bestanden. Trotz Corona gab es beachtliche Leistungen.

Mit großer Freude nahmen am letzten Schultag 60 Schülerinnen und Schüler ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Das Lernen an der Schule und auch zu Hause hatte sich gelohnt, denn es konnten wieder beachtliche Leistungen erzielt werden. Beinahe jedes fünfte Zeugnis wies im Durchschnitt eine Eins vor dem Komma auf und dies bei einem Jahrgang, der durch Corona von Anfang an besonders beeinträchtigt war. Die Schulfamilie der Realschule Burgau gratuliert recht herzlich und wünscht alles erdenklich Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Sie haben den Realschulabschluss in der Tasche

Julia Boser ( Jettingen-Scheppach), Heidi Briegel (Burgau), Leni Briegel ( Offingen), Arminas Ciras (Offingen), Lara Cretu (Jettingen-Scheppach), Lisa Degele (Offingen), Sarah Demeter ( Haldenwang), Emirhan Dogan (Burgau), Leonie Fax (Burgau), Celina Freeman (Jettingen-Scheppach), Luis Fürtsch (Jettingen-Scheppach), Elias Gazem ( Dürrlauingen), Amelie Gruner (Offingen), Tamara Heller (Offingen), Emily Hermann (Burgau), Noah Hertle (Offingen), Evelyn Homada (Burgau), Michael Joas ( Landensberg), Alina Käfer (Dürrlauingen), Alexander Keller (Winterbach), Benedikt Klein (Jettingen-Scheppach), Elena Konrad (Burgau), Mathias Kraus (Jettingen-Scheppach), Svenja Kunze (Offingen), Luis Lacher ( Günzburg), Mia-Janina Lehn (Burgau), Lea Lerch (Burgau), Alexander Lijsen (Rettenbach), Anisa Lloqanaj-Guzek (Haldenwang), Benita Mafulu (Burgau), Sebastian Manz (Jettingen-Scheppach), Jasmin Mayr (Röfingen), Celina Mielke (Offingen), Daniel Negele (Burgau), Michael Nowakowski (Burgau), Lukas Preis (Burgau), Jolina Quis (Haldenwang), Devin Ramadani (Burgau), Mirza Rasidovic (Offingen), Emily Richter (Offingen), Fabian Rößle (Offingen), Tom Rother (Burgau), Leon Rutkowski (Burgau), Simon Schmid (Jettingen-Scheppach), Angelina Schmidt (Günzburg), Tim Schneider (Günzburg), Anna Schumacher (Dürrlauingen), Jakob Seichter (Haldenwang), Leon Semel (Jettingen-Scheppach), Hanna Siemko (Jettingen-Scheppach), Simon Soltes (Burgau), Judith Steinle (Landensberg), Anna Stifter (Burgau), Elena Tsvetanova (Burgau), Noah Twiehaus (Haldenwang), Emily Walter (Burgau), Philipp Wyprizki (Burgau) und Andreas Ziegler (Burgau). (AZ)

Die besten Absolventen der Realschule Burgau erhielten den Best-of-Award. Das Foto zeigt (von links) Schulleiter Eberhard Lechner, Tom Rother, Daniel Negele, Schmid Simon, Lisa Degele, Emily Richter und Tobias Merk (VR-Bank Donau-Mindel). Foto: Stefan Schlotter





Die Schulbesten der Markgrafen-Realschule wurden mit dem "Best-of-Award" der VR-Bank Donau-Mindel eG ausgezeichnet: