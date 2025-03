Grüne denken schon an die Kommunalwahl 2026

Die Grünen sind zu ihrer Vorstandsklausur in Burgau zusammengekommen. Thema waren neben der Besprechung der Bundestagswahlergebnisse auch schon die im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahlen. Die Bundestagswahl habe nicht den engagierten Wahlkampf widergespiegelt, den die Grünen in allen sieben Schwaben-Wahlkreisen geführt haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt werde Bayerisch-Schwaben deutlich schwächer im neuen Bundestag vertreten sein. Das nächste Ziel sei es, bei den anstehenden Kommunalwahlen in allen Städten Schwabens mit grünen Listen anzutreten und in sämtlichen Landkreisen und kreisfreien Städten Kandidaturen für die Spitzenämter aufzustellen.

„Nur mit starker kommunaler Verankerung können wir unsere Themen erfolgreich in die Fläche tragen”, so Albert Riedelsheimer, Vorstandsbeauftragter für kommunale Vernetzung. Im Rahmen der Klausur in Burgau wurde auch ein Stadtrundgang gemacht, bei dem das gute Potenzial der Stadt der Treppen, aber auch die unbefriedigende Verkehrssituation betrachtet wurden. Die prekäre Finanzausstattung vieler Kommunen wurde ebenfalls thematisiert. „Wir setzen uns für eine bessere finanzielle Unterstützung der Städte und Gemeinden ein, damit diese ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen können“, betonte Eveline Kuhnert, die auch im Burgauer Stadtrat sowie im Kreistag Günzburg aktiv ist. (AZ)