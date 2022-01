Grüne wollen Bäume in Burgau schützen - und scheitern

Plus Aus ihrer Sicht besteht die Gefahr, dass Bäume leichtfertig gefällt werden. Das wollen sie mit einer Satzung verhindern. Warum die Mehrheit im Rat das anders sieht.

Die Grünen haben beantragt, dass Burgau eine Baumschutzsatzung bekommen soll. Alle Gehölze auf privatem und öffentlichem Grund, die einen Stammumfang von 30 Zentimetern haben, gemessen in einem Meter Höhe, sollen geschützt werden. Ein Entfernen oder Zerstören soll ohne Genehmigung durch die Stadt verboten werden, Ausnahmen soll es beispielsweise bei gewerblichen Baumschulen und Gärtnereien geben oder bei einem fachgerechten Gehölzschnitt, der den Bestand erhält. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldbuße rechnen - eine konkrete Höhe war nicht Teil des Antrags. Doch es gibt ein Problem.