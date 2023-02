Fahrzeug kippt auf der A8 um: Polizei meldet mehrere Verletzte

Nach einem Unfall auf der Autobahn geht am Abend zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg nichts mehr.

In einer Sofortmeldung teilte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West kurz nach 19.30 Uhr mit, dass es einen Unfall mit mehreren verletzten Personen gegeben hat. Ein Fahrzeug sei dabei umgekippt. Zugetragen hat sich alles zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg – also in Fahrtrichtung Stuttgart.

Da die komplette Fahrbahn in westlicher Richtung gesperrt ist, wird dringend geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden, wie lange es dauern wird, bis der Verkehr wieder fließt. Auch zur Anzahl der beteiligten Fahrzeuge, zum Unfallhergang oder gar zur Ursache gibt es im Augenblick keine Angaben. Ebenso wenig ist bekannt, wie schwer die Verletzungen der Unfallbeteiligten sind. (ioa/AZ)