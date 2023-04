Inge Jendruscsik bekommt die Silberdistel unserer Zeitung

Seit 60 Jahren unterstützt die Wahl-Burgauerin Menschen, die der Hilfe bedürfen, mit Rat und Tat. Das ist auch wegen der Zeitspanne ein herausragendes Beispiel.

Inge Jendruscsik hat dieses Helfer-Gen: Sie denkt erst an andere und dann, viel später, an sich. Bereits im Alter von 15 Jahren hat die gebürtige Ichenhauserin eine Jugendgruppe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gegründet und an Muttertags- und Weihnachtsfeiern im damaligen Gasthaus Seerose für Besucherinnen und Besucher Theaterstücke gespielt. Auch sechs Jahrzehnte später engagiert sich die 75-Jährige wie eh und je. Drei- bis viermal in der Woche gibt es in der Burgauer AWO-Begegnungsstätte einen Nachmittag für ältere Menschen, der gerne angenommen wird.

Und manchmal werden zusätzlich noch besondere Aktionen organisiert, wie kürzlich "Spiele früher und heute" mit Erstklässlern der Grundschule Burgau. Wie gut, dass Tochter Nicole Jendruscsik dort Lehrerin ist. Die Stammgäste im Alter zwischen 75 und 84 Jahren waren begeistert von den Kleinen. Sie sollen wiederkommen, bat jemand – "und nicht erst in der zweiten Klasse".

Höchste Zeit ist es, dass die Wahl-Burgauerin für ihren unermüdlichen Einsatz mit der Silberdistel unserer Zeitung gewürdigt wird. Darüber freute sich die Geehrte während eines Redaktionsbesuchs in der Günzburger Zeitung sehr. Redaktionsleiter Till Hofmann betonte das "bewundernswerte Engagement, das seinesgleichen sucht". (AZ)