Foto-Aktion im Kreis Günzburg: Katharina, eine Zeitung und zwei Ponys

Idyllische Plätzchen finden sich auch vor der Haustür, wie die sechs Jahre alte Katharina beweist. Machen Sie ebenfalls mit bei unserer Foto-Ferienaktion "GZ aus aller Welt"!

Das ist eindeutig: Katharina hat sich das richtige Wetter ausgesucht, noch vor der lange anhaltenden Dauerregenphase. Aber wie heißt es so schön: Nach Regen folgt stets Sonnenschein. Die Sechsjährige aus Burgau hat jedenfalls bei prächtigen äußeren Bedingungen die Zeitung mal eben in die Hand genommen. Vielleicht interessieren ja die Fotos? Oder die Kinderseite Capito macht neugierig? Wir vermuten, dass die Aufmerksamkeit für die beiden Ponys Linde und Jocker im Reit- und Fahrverein Günzburg im Vergleich zur Zeitung noch etwas größer ist. Und das ist völlig nachvollziehbar und absolut in Ordnung! Katharina hat die "nächste Welt" bei unserer diesjährigen Foto-Ferienaktion "GZ aus aller Welt" gewählt.

Wollen Sie auch ein Bild beisteuern, ob am Strand, in den Bergen oder an einem ganz anderen Ort mit Ihrer Heimatzeitung. Ob Sie sich mit einem gedruckten Exemplar fotografieren lassen oder das Laptop mit der Online-Ausgabe dabei haben, spielt keine Rolle. Wir freuen uns auf ihre Mails samt Ortsbeschreibung und Bild im Anhang, die Sie bitte an die Adresse redaktion@guenzburger-zeitung.de schicken. (AZ)