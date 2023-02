Burgau/Günzburg

17:30 Uhr

Nach Unfall der Polizei auf A8: Wer zahlt den 50.000 Euro-Schaden?

Plus Sechs Dienstfahrzeuge einer Bereitschaftspolizei waren in einen Auffahrunfall auf der A8 mit hohem Schaden verwickelt. Wie die Polizei in diesem speziellen Fall ermittelt.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Ohne Frage, dieser Einsatz war auch für die Autobahnpolizei Günzburg (APS) ein ungewöhnlicher, erzählt Thomas Hodruss, Leiter der APS. In der Regel kommt es schließlich nicht vor, dass man beim Eintreffen an den Unfallort die zerbeulten Dienstwagen der Kolleginnen und Kollegen vorfindet. Eine Kolonne der Bereitschaftspolizei aus Baden-Württemberg war kürzlich an drei aneinandergereihten Unfällen auf der A8 Richtung Stuttgart beteiligt. Die Beamtinnen und Beamten waren auf dem Heimweg von der Sicherheitskonferenz in München, nicht etwa auf dem Weg zu einem Einsatz. Sechs Polizeifahrzeuge wurden bei dem Auffahrunfall teils schwer beschädigt. Außerdem fuhr ein Polizeibeamter auf den Wagen einer Frau auf. Wie in so einem Fall ermittelt wird, erklärt Hodruss auf Nachfrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen