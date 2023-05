Unfall auf der A8 bei Burgau: Vekehr staute sich mehrere Kilometer

Ein Kleintransporter ist bei starkem Regen von der A8 abgekommen. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Autobahnbetreiber waren im Einsatz. Verletzt wurde keiner.

Ein 27-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist am Montag gegen 16 Uhr auf der A8 zwischen Günzburg und Burgau gefahren. Bei starkem Regen geriet er laut Bericht der Verkehrspolizei ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der Schutzplanke kollidierte. Von dort wurde er auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam auf dem mittleren und linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrbahn war anfänglich komplett gesperrt. Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Autobahnbetreiber kam zur Unfallstelle. Der Verkehr konnte schließlich über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Bei Unfall auf A8 wird niemand verletzt

Die Insassen blieben unverletzt. Nach kurzzeitiger Vollsperrung staute sich der Verkehr auf bis zu vier Kilometer zurück. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Hierfür musste er, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, die Geldbuße direkt vor Ort bezahlen. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden an Fahrzeug und Schutzplanke beliefen sich auf rund 22.500 Euro. Die Einschränkungen vor Ort zogen sich bis etwa 17.30 Uhr hin. (AZ)