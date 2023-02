Unfall mit mehreren Polizeiautos sorgt für kilometerlangen Stau auf A8

Die Bereitschaftspolizei hat am Montag einen Auffahrunfall auf der A8 Richtung Stuttgart verursacht. Sechs Polizeifahrzeuge sind teils schwer beschädigt.

Die Polizei ist am Montag auf der A8 in einen Unfall verwickelt gewesen. Zwei Fahrzeuge einer baden-württembergischen Bereitschaftspolizeidirektion fuhren gegen 10.35 Uhr hintereinander in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken von drei Fahrstreifen. Laut Informationen des Sprechers des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West seien seine Kollegen auf dem Rückweg von der Sicherheitskonferenz in München gewesen. Aufgrund eines Verkehrsunfalls stockte der Verkehr und kam zum Stillstand. Hierbei fuhr der Fahrer des nachfolgenden Dienstfahrzeugs dem Vorausfahrenden auf.

Die Fahrerin eines nachfolgenden Autos bremste bis zum Stillstand ab. Ein hinter dem Pkw befindliches weiteres Dienstfahrzeug der Bereitschaftspolizeidirektion erkannte dies zu spät und versuchte durch Ausweichen nach rechts einen Zusammenstoß zu verhindern, touchierte jedoch mit der vorderen linken Fahrzeugseite die hintere rechte Fahrzeugseite des Autos leicht. So berichtet es die Autobahnpolizei Günzburg. Das Dienstfahrzeug kam im Anschluss auf dem Seitenstreifen zum Stillstand.

Unfall: Drei weitere Polizeiautos fahren auf der A8 aufeinander auf

Im weiteren Verlauf, etwa 50 Meter dahinter, kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem sich drei Fahrzeuge der Bereitschaftspolizeidirektion ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen auffuhren. Im hintersten Fahrzeug wurden die Airbags ausgelöst. Der Fahrer und Beifahrer dieses Fahrzeugs blieben nach derzeitigem Kenntnisstand der Autobahnpolizei Günzburg unverletzt, wurden jedoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Verletzte habe es bei den insgesamt drei Unfällen nicht gegeben.

Drei der insgesamt sechs beteiligten Polizeifahrzeuge waren laut Bericht nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt wurden sechs Dienstfahrzeuge und ein Zivilfahrzeug bei den Unfällen beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Gesamthöhe von schätzungsweise 50.000 Euro. Zur Räumung und Verkehrssicherung der Unfallstelle waren die freiwilligen Feuerwehren Günzburg und Burgau vor Ort.

Der rechte Fahrstreifen der A8 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle gesperrt. Von Burgau kommend mussten Verkehrsteilnehmer zwischenzeitlich über die Staatsstraße Richtung Günzburg fahren. Die Sperrung konnte um 13.15 Uhr aufgehoben werden. Die Aufnahme der Verkehrsunfälle und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Autobahnpolizeistation Günzburg. (AZ, sohu)