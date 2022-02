Guter Start für das Stadthaus Burgau - aber es gibt ein Problem

Plus Seit gut drei Monaten ist die Kik-Filiale offen, seit zwei der Edeka. Zeit für eine erste Bilanz. Der Eigentümer musste in einem Bereich bereits durchgreifen.

Burgau hat mit dem Stadthaus ein neues Geschäftszentrum bekommen, inklusive Läden, Büros, Praxen, Wohnungen, Hotel und Parkplätzen. Seit wenigen Monaten ist es in Betrieb, das Hotel wird bald eröffnen. Wie läuft es bislang?