GZ-Starkbierfest in Burgau: Wer dabei sein will, muss früh aufstehen

Der Ticket-Vorverkauf beginnt am Montagmorgen im Burgauer Kulturamt für die Veranstaltung Anfang März.

Frühaufsteher haben gute Chancen, eines der begehrten Tickets für das Starkbierfest der Günzburger Zeitung am Montag zu ergattern. Rund 150 Eintrittskarten liegen bereit, wenn das Kulturamt am Montag, 13. Februar um 8.30 Uhr, in Burgau (Gerichtsweg 1) öffnet. Damit möglichst viele Interessierte nach drei Jahren Corona-Pause in der Burgauer Kapuziner-Halle das "Derblecka 2023" mitverfolgen können, ist die Anzahl der Karten pro Person auf vier begrenzt.

Das Kulturamt bittet darum, möglichst in bar zu bezahlen. Vorreservierungen sind nicht möglich. "Das Kommen lohnt sich", verspricht der Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung, Till Hofmann. Musikalische und kulinarische Leckerbissen werden ebenso serviert wie die Rede des Fastenpredigers Bruder Baderbas. In der kommenden Woche soll aber noch eine Überraschung "ganz anderer Art" für die Veranstaltung am 2. März (Beginn 19 Uhr) angekündigt werden. (AZ)