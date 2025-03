Hakenkreuze auf Tischtennisplatte in Burgauer Grundschule gemalt

Im Tatzeitraum von Freitagmittag auf Samstagmittag ist in Burgau eine Tischtennisplatte im Außenbereich der Grundschule in der Remsharter Straße mit Graffiti beschmiert worden. Auf die frei zugängliche Platte wurden laut Polizei mehrere Hakenkreuze gesprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau zu wenden. (AZ)

