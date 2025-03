Handbremse vergessen, Auto rollt unkontrolliert weg

In der Nacht zum 8. März 2025 hat eine Anwohnerin in der Straße An der Halde in Burgau-Oberknöringen gegen 22.30 Uhr ein lautes Geräusch wahrgenommen. Als sie nachsah, entdeckte sie einen unfallbeschädigten Citroën in ihrem Hof. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Fahrzeug einen dort geparkten VW Golf gestreift und beschädigt. Von einem Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Ermittlungen ergaben, dass die 37-jährige Besitzerin den Citroën zuvor auf der Straße abgestellt, jedoch weder die Handbremse angezogen noch einen Gang eingelegt hatte. Das Auto rollte daraufhin selbstständig auf das Nachbargrundstück und kollidierte mit dem geparkten Golf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro. (AZ)

