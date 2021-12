Hape Kerkeling fährt bei Vox im „smarten“ Papamobil aus Burgau zum Vatikan

Plus Sascha Gerstmayer aus Burgau hat Kerkeling mit seinem Smart-Umbau bei der Reise-Doku über einen der sieben Zwergstaaten Europas begleitet. Auch den Römern gefiel's.

Ein Smart in den Straßen Roms ist eigentlich nichts Besonderes. Aber ein als Papamobil umgebauter, mit Krumbacher Kennzeichen und mit einem Burgauer am Steuer fahrender Wagen ist dann doch ein bisschen ungewöhnlich. Noch dazu, wenn anstatt Papst Franziskus Hape Kerkeling den Passanten zuwinkt. Sascha Gerstmayer hat im Oktober eine Woche lang den deutschen Entertainer, Komiker und Autor zu den Dreharbeiten seiner siebenteiligen Reisedoku für den TV-Sender Vox „Hape und die 7 Zwergstaaten“ bei der Folge über den Vatikan begleitet.