Burgau

vor 51 Min.

Burgauer Harfenistin trumpft beim ARD-Musikwettbewerb auf

Harfenistin Lea Maria Löffler hat sich beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München bis auf den zweiten Platz gespielt.

Plus Lea Maria Löffler aus Burgau hatte es in München mit internationaler Konkurrenz zu tun. Bis ins Finale wusste die 25-Jährige die Jury zu überzeugen.

Von Martin Gah Artikel anhören Shape

„Es war mir eine große Freude, einem so internationalen und großen Publikum meine Musik nahebringen zu können. Es ist der wichtigste und bekannteste Wettbewerb der Musikwelt.“ Das sagt die 25-jährige Harfenistin Lea Maria Löffler aus Burgau über ihre Teilnahme beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München, wo sie sich bis ins Finale gespielt hat. Das Niveau in der Endrunde des Wettbewerbs war laut der internationalen Jury exzeptionell hoch. Nach deren Urteil musste sich Löffler nur der Schweizerin Tjasha Gafner geschlagen geben. Mit der Französin Alexandra Bidi teilte sie sich den zweiten Preis.

Ihre Gefühlslage während der Wettkämpfe sei „eine Mischung aus glücklich, erschöpft und energiegeladen“ gewesen. Einen bestimmten technischen oder emotionalen Schlüsselmoment habe es für sie dabei nicht gegeben. „Jede Runde war in sich besonders, aber natürlich steigt die Freude mit jeder gespielten Runde bis zum Einzug ins Finale“, so Löffler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen