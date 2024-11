Haus am Spitalberg am Abgrund: Noch kein Abriss trotz großer Einsturzgefahr

Seit mehr als hundert Jahren steht das Gebäude an der Stadtstraße 57 auf dem Hang des Spitalbergs. Doch nun gerät das historische Haus aus dem Gleichgewicht. Unaufhaltsam scheint es zu rutschen, von Zeit und Natur gezeichnet, und könnte jeden Moment in sich zusammenstürzen. Es ist eine Gefahr – wann genau der Einsturz droht, ist die große Unbekannte. Während die Statiker warnen und die Behörden zögern, ist Eigentümer Robert Manhardt fest entschlossen: Er will handeln und plant den kontrollierten Abriss, bevor das Gebäude unkontrolliert auf die Straße stürzt. Doch es gibt Gründe, warum noch keine Abrissgenehmigung vorliegt – es liegt nicht nur am Denkmalschutz.

Ralf Gengnagel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abriss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Robert Manhardt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis