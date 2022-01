Hermann Mühlbauer hat sein Burgauer Stadtratsmandat niedergelegt

Plus Nach gut 26 Jahren endet diese kommunalpolitische Arbeit für den Juristen, der auch schon Burgaus Zweiter Bürgermeister war. Wer ihm nachfolgt.

Er war schon Zweiter Bürgermeister, Jugendreferent, gehörte seit 1996 dem Stadtrat an und ist Träger der Silbernen Bürgermedaille Burgaus. Hermann Mühlbauer äußerte sich oft kritisch. Zuletzt hatte er beispielsweise eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) eingereicht wegen der zunächst geheimen Planungen zum Schulgarten, die aber vom Landratsamt abgewiesen wurde. Daraufhin kündigte er an, vor Gericht zu ziehen, sollte es erneut einen solchen Fall geben. Viel Kritik wiederum musste er sich anhören, nachdem er 2009 im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug der Firma Robatherm von Burgau nach Jettingen-Scheppach den Satz "Zugvögel soll man ziehen lassen" gesagt hatte, als er noch Vize-Bürgermeister war. Nun verstummt diese Stimme im Stadtrat: Der 62-jährige Jurist, Mitglied der ABB und der Ausschussgemeinschaft mit Die Partei, hat das Gremium verlassen.