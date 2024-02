Burgau

18:00 Uhr

Hier werden VR-Brillen als Therapie für Demenzpatienten eingesetzt

Plus In Burgau haben Demenzpatienten viele Möglichkeiten zu verreisen. Wie Senioren auf Virtual-Reality-Brillen reagieren und welche therapeutischen Erfolge das hat.

Von Ralf Gengnagel

Regentropfen laufen an den Fensterscheiben der Seniorenwohnanlage des Krankenpflegevereins Burgau hinunter, der Blick nach draußen zeigt den wolkenverhangenen Himmel. Doch die betagte Frau mit dem schütteren weißen Haar, die aus dem Fenster zu schauen scheint, sieht etwas völlig anderes. Sie ist abgetaucht in eine andere Welt. Nicht erreichbar – jedenfalls für den Moment nicht, in dem sie diese spezielle Brille trägt, die sie wie eine Taucherin aussehen lässt. Immer wieder dreht sie ihren Kopf nach links und rechts, als ob sie sich neugierig umschauen würde. Sie sieht den Strand in der Karibik, die Palmen und hört das Rauschen des Meeres, beobachtet die Fische, die im Wasser auf- und abtanzen. "Das ist schön", sagt sie über die virtuelle Realität, die ihr eine VR-Brille projiziert.

Virtuelle Realitätserlebnisse ermöglichten es vor allem dementen, aber auch nicht dementen alten Menschen, in eine Welt einzutauchen, die speziell darauf ausgerichtet ist, ihre emotionalen und kognitiven Fähigkeiten zu stimulieren, sagt Nicole Keil, Pflegedienstleiterin des Krankenpflegevereins Burgau. Seit etwa drei Monaten kommen dort VR-Brillen zum Einsatz und bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Welt, in der man sich mittels Kopfbewegungen in 360 Grad umsehen kann. So gewinnt man den Eindruck, sich in dieser Welt zu befinden. Bei den Brillen handelt es sich um Spezialbrillen mit sogenannten binauralen Beats. Das seien Sinustöne für das linke und das rechte Ohr, die sich leicht in ihrer Frequenz unterscheiden, erklärt Keil. Dieser Unterschied erzeugt im menschlichen Gehirn die entsprechenden Schwebungen, die das Gehirn stimulieren und so positive Effekte hervorrufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

