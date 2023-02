Burgau

18:00 Uhr

Hinter dem Reformhaus in Burgau steckt eine bewegende Geschichte

Plus Warum Andreas Feil vom Reformhaus in Burgau als Entwicklungsingenieur den Weg raus aus der Industrie suchte und was sogar Obdachlosigkeit damit zu tun hatte.

Von Ralf Gengnagel

Andreas Feil war lange Zeit ein Mensch der Extreme. Was er sich vorgenommen hatte, hat er bis zum Exzess betrieben. Das brachte den studierten Wirtschaftsinformatiker weit nach oben. Als Entwicklungsingenieur bei BMW in München hatte er eine 70-Stundenwoche. Er liebte seine Arbeit und verbrachte berufsbedingt sogar sieben Monate in den USA. Heute ist er der Inhaber des Reformhauses Rockoli & Röschen in Burgau, trägt lieber Sweatshirt und Häkelmütze statt Hemden. Es ist die Geschichte eines Mannes, der auf bittere Weise lernen musste, was wahrer Erfolg im Leben ist. Bei einem Besuch erzählt er, dass sein Laden weitaus mehr ist als nur ein Reformhaus.

