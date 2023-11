Hoher Schaden nach Pkw-Zusammenstoß in Burgau

Eine 81-Jährige übersah, von der Sonne geblendet, ein vorfahrtsberechtigtes Auto. An den Wagen und an einem Zaun entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Sonntagnachmittag in Burgau ereignet. Laut Polizeibericht war eine 81-Jährige mit ihrem Pkw auf der Schillerstraße in Richtung Spitzstraße unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach rechts abbiegen. Da sie nach Angaben der Polizei von der Sonne geblendet wurde, übersah sie ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, das von einem 36-Jähigen gelenkt wurde. Nach dem Zusammenstoß der beiden Pkw durchbrach das Fahrzeug des 36-Jährigen den Zaun des angrenzenden Kindergartens und blieb dort stehen. Durch den Unfall wurde keine der beteiligten Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. (AZ)