Hund reißt ein Reh nahe Unterknöringen. Jäger muss es töten

Der Jagdinstinkt ging einem frei laufenden Hund am Sonntag durch und er riss bei Unterknöringen ein Reh. Vom Hundebesitzer fehlt bislang jede Spur.

Bei der Polizeiinspektion Burgau ging am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr ein Anruf ein, dass auf einem Feld zwischen Unterknöringen und Großanhausen soeben ein Reh von einem Hund gerissen wurde. Der Zeuge konnte den Hund bezüglich Rasse oder Farbe nicht näher beschreiben. Er konnte nur beobachten, dass dieser in nördliche Richtung, das heißt in Richtung Umgehungsstraße, weglief. Das Reh musste vom zuständigen Jagdpächter erlegt werden. Hinweise auf den Hund oder dessen Halter erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)