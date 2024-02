Burgau

Hunderte Grundschüler riefen bei der Kinderbrotspeisung wieder "Brezga raus, Hio"

Plus Die Kinderbrotspeisung in Burgau ist eine uralte Tradition. Der Trommler-Albert zog wieder mit einer Kinderschar und seinen lauten Sprüchen durch die Stadt.

Als Bernd Burkhardt seine Pickelhaube aufsetzte und sie auf dem Kopf zurechtrückte, stand ihm die Leidenschaft ins Gesicht geschrieben, mit der er auch in diesem Jahr am Rußigen Freitag wieder in die Rolle des Trommler-Albert schlüpfte. Wie ein Lauffeuer hat es sich unter den Schülerinnen und Schülern der Grundschule herumgesprochen, als er in der historischen Uniform eines Stadtpolizisten das Schulhaus betrat, um die Kinder abzuholen. Mit seinen lauten Trommelschlägen lief er anschließend den Kindern voran durch die Stadt, hinter ihm die Musikkapelle "Die Handschuhmacher", um mit humorvollen Sprüchen die Burgauer Geschäftsleute aufzufordern, Brezen, Krapfen und andere Süßigkeiten an die Kinder zu verschenken.

Den leichten Nieselregen hatten die rund 370 Schülerinnen und Schüler kaum wahrgenommen, dafür schallte es umso mehr "Brezga raus, Brezga raus, Hio" an allen Ecken und Enden der Innenstadt. Aus den Fenstern jubelten die Burgauer der Kinderschar zu, warfen Gummibärchen und Schokoriegel in die Luft, die von den maskierten Schülerinnen und Schülern eifrig aufgeklaubt und in ihre Tüten gesteckt wurden. Jedes der Kinder versuchte natürlich, möglichst nah beim Trommler-Albert zu sein. "So eine Uniform hätte ich auch gerne mal", sagt der achtjährige Dominik voller Bewunderung.

