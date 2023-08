Hydraulikhammer gestohlen: Wer hat den Dieb beobachtet?

Ein Hydraulikhammer von einer Baustelle in der Burgauer Kapuzinerstraße wurde gestohlen. Die Polizei setzt nun auf Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern.

Zu einem Diebstahl ist es in der Mittwochnacht in Burgau gekommen. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag wurde laut Polizei bericht ein Hydraulikhammer von einer Baustelle in der Burgauer Kapuzinerstraße gestohlen.

Die Polizeiinspektion bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222 96900. (AZ)