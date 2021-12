"Zuckerguss": Zimtsterne aus Burgau und Mandelstangen aus Ichenhausen

Erika Graf und Johanna Lang sind leidenschaftliche Bäckerinnen. Für das 24. Rezeptheft haben sie Plätzchen gebacken und dabei viele Tipps für unsere Leser.

Bereits zum dritten Mal ist Erika Graf aus Unterknöringen im neuen "Zuckerguss"-Rezeptheft Nr. 24 dabei. 2010 buk sie Nusskipfle, fünf Jahre später Mandelknusperle. Die Plätzchensorte, die sie dieses Mal vorstellt, lässt verhaltene Begeisterung aufkommen: vegane Zimtsterne. Kann das schmecken? Ein Rezept ohne Eier und Butter? Ja, und wie!

Die Köchin in der Großküche des Bezirkskrankenhauses Günzburg setzte den Wunsch ihrer Tochter um und wagte sich an das moderne Rezept. Dabei mahnt sie, "man darf die alten Rezepte nicht vergessen". Doch diese Zimtsterne können es mit altbekannten Rezeptvarianten durchaus aufnehmen. "Wichtig ist, nur beste Zutaten und vor allem frische Nüsse zu verwenden", rät die 56-jährige Unterknöringerin. Die Haselnüsse kommen aus dem eigenen Garten. Dort werden sie geerntet, dann geknackt, geröstet und schließlich gemahlen. Frischer und naturbelassener können Nüsse nicht sein. Das schlägt sich dann im vollmundigen Aroma nieder.

Zuckerguss-Rezept: vegane Rama statt Pflanzenöl als Butter-Ersatz

Weil sie weiß, dass viele an veganen Backrezepten gescheitert sind, hat sie einen wesentlichen Tipp: Statt Pflanzenöl als Butter-Ersatz nimmt sie für ihre Backwaren vegane Rama. Die lässt die Teige fluffiger werden und besser aufgehen. Auch geschmacklich lohnt sich diese Zutat. Neben dem veganen Sorten-Versuch verwöhnt sie ihre Familie und Freunde jeden Advent mit 12 bis 16 Sorten. Ihre Lieblingsplätzchen gibt es dieses Jahr allerdings nicht: Walnussmakronen. Denn heuer war einfach kein Walnussjahr. Ihr Baum, von dem sie ernten darf, trug kaum Früchte.

Johanna Lang aus Ichenhausen hat Mandelstangen gebacken – eine von etwa 12 Sorten. Foto: Bernhard Weizenegger

Ebenfalls eine treue Zeitungs- und "Zuckerguss"-Leserin ist Johanna Lang aus Ichenhausen. Sie ist zum zweiten Mal in einem der Rezepthefte vertreten. Diesmal mit einem alten, aber recht einfachen Rezept: Mandelstangen. Ihre Urgroßtante brachte das bewährte Rezept aus Südmähren mit. Die Mandelstangen müssen für den feinen Geschmack zwingend geschält werden. Das übernimmt ihr Ehemann Peter. Dann werden die trockenen Nüsse gemahlen und sofort verarbeitet. Wichtig ist dabei, die Zutaten über dem heißen Wasserbad zu erwärmen.

Zwölf Sorten kommen jedes Jahr in der Adventszeit auf den Teller

Zwölf Sorten kommen jedes Jahr in der Adventszeit auf den Teller. Begonnen wird Mitte November, dann gibt es eine intensive Backwoche. "Das Mindeste sind zwei bis drei Sorten am ersten Advent, das muss sein", sagt die 69-jährige Hobbybäckerin. Am liebsten isst sie Vanillekipferl und Nugatplätzchen, auch ein Rezept aus einem der erschienenen "Zuckerguss"-Hefte. Peter liebt Nugatsterne oder Mokkaplätzchen. Er ist der Spezialist für die Füllungen und Verzierungen der Backwerke. Und wenn dann an Weihnachten die letzten Sorten auf dem Teller liegen, wissen die beiden, dass sie mit ihrer Mühe den Kindern und Enkeln große Freude bereitet haben.

