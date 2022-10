Im Burgauer Schloss reifen Stollen vom heimischen Bäcker

Plus Als "Burgauer Schlossstollen" gelangt ein feines Backwerk zur Reife. Bäckermeister Justus Zinner hatte die Idee und unterstützt damit eine gute Sache.

Gute Ideen hatte Justus Zinner schon eine ganze Menge: Da gab es einmal das Feuerwehrbrot, mit dem die Burgauer Bäckerei Zinner die Feuerwehren der Markgrafenstadt unterstützte, und 2021 kreierte der Fachwirt, Betriebswirt des Handwerks und Bäckermeister einen Dinkel-Gin-Stollen. Den gibt es in der Bäckerei nach wie vor. Und nun den Burgauer Schlossstollen. Nein, noch nicht ganz: In den nächsten Wochen müssen sich noch die Aromen entfalten – hinter den Gemäuern des Burgauer Schlosses. Mitte November soll er fertig sein und verkauft werden.