Im Gewerbegebiet in Burgau soll eine neue soziale Einrichtung entstehen

Das Gebäude in der Industriestraße 62 ist eingerüstet. Tagsüber wird dort kräftig gebaut. Aber was genau soll dort entstehen?

Die Bauarbeiten an dem Gebäudekomplex, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Neuen Theater Burgau befindet, sind derzeit schon in vollem Gange. Der Bauherr stellte in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses einen Antrag zur Nutzungsänderung für die Erweiterung weiterer Gewerbeflächen sowie zur Unterbringung einer sozialen Einrichtung.

Für den Ausbau und für die Aufstockung eines Obergeschosses am bestehenden Geschäftsgebäude wurde bereits 2021 eine Baugenehmigung erteilt. Die Mitglieder des Ausschusses stimmten einer Nutzungsänderung zu. Somit können im Obergeschoss weitere gewerbliche Einheiten entstehen. Des Weiteren ist die Unterbringung einer sozialen Einrichtung vorgesehen.

Neue Betreuungseinrichtung wird für 24 Kinder geschaffen

Anhand der Antragsunterlagen soll in der soll in den Räumlichkeiten eine schulvorbereitende Einrichtung entstehen. Betreut und gefördert werden können dort Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Einrichtung soll insgesamt 24 Kindern Platz bieten, die in zwei Gruppen betreut werden sollen. Der Bebauungsplan setzt für den Bereich ein Industriegebiet fest, heißt es in der Sitzung des Bauausschusses. Diese dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbegebieten, und zwar vorwiegend solcher Gebiete, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Ausnahmsweise zugelassen sind Einrichtungen für kulturelle, soziale, kirchliche, gesundheitliche und sportliche Zwecke.