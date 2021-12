Im Januar gibt es wieder eine Premiere beim Neuen Theater Burgau

Die Pandemie macht für das Neue Theater Burgau das Planen nicht einfach. Doch für Januar und Februar steht jetzt der Spielplan.

Wie viele andere Künstlerinnen und Künstler beeinträchtigt die Pandemie auch das Neue Theater Burgau. So konnte erst im Juni das Schauspiel "Adelheid, Markgräfin von Burgau" im Schlosshof richtig beginnen, trotz des durchwachsenen Wetters wurden immerhin acht Vorstellungen gespielt. Vor dem Beginn der neuen Spielzeit wurde eine neue Lüftungsanlage in den eigenen Theaterräumen eingebaut, Premieren wurden gefeiert. Doch wegen Corona können alle für Schulklassen geplanten Aufführungen des Familienstücks "Ein Schaf fürs Leben" nicht stattfinden und werden ins neue Jahr verschoben. Um möglichst flexibel auf die Lage reagieren zu können, wurde der Spielplan jetzt erst einmal nur für Januar und Februar terminiert.

Neben den bereits gespielten Stücken kommt am Freitag, 21. Januar, 20 Uhr, ein weiteres hinzu: das Schauspiel „Abschiedsdinner“, eine Koproduktion mit dem Sensemble Theater Augsburg, hat in Burgau Premiere. Dabei geht es um Clotilde und Pierre, die Freunde, die sie nicht mehr so nennen können, zu einem Abschiedsdinner einladen. Doch die Komödie über die „wirklich wahren Werte einer Freundschaft“, wie es in der Ankündigung heißt, nimmt einen unerwarteten Verlauf. Ab dem 27. Dezember können die Karten dafür online gebucht werden.

Eine närrische Ausgabe von "Flotte Lotte"

Ansonsten gibt es am Sonntag, 6. Februar, um 16 Uhr das Gastspiel des Kindertheaters für alle von sechs bis 99 "Das magische Baumhaus“. Und am Freitag, 25. Februar, um 20 Uhr die närrische Variante der Impro-Show „Flotte Lotte“. (AZ)

Karten gibt es im Internet unter www.neues-theater-burgau.de und im Theaterbüro immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0177/5892585.