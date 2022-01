Imbissbetreiber und Gast verstoßen in Burgau gegen die Maskenpflicht

Die Mund-Nasen-Maske gilt als eine der besten Maßnahmen, um sich gegen das Coronavirus zu schützen. Die Polizei ahndete in Burgau Verstöße gegen die Tragepflicht.

Die Burgauer Polizei kontrolliert verstärkt, ob die Vorgaben der Bayerischen Infektionsschutzverordnung zu Corona eingehalten werden. Bei einem Schnellimbiss in Burgau führten Polizeikräfte in diesem Zusammenhang am Donnerstagabend eine Kontrolle durch. Dabei trug ein Gast keine Mund-Nasen-Bedeckung. Er hatte auch keine Maske dabei. Er wurde ebenso angezeigt wie der Betreiber des Imbisses, der dafür Sorge tragen muss, dass alle Vorschriften eingehalten werden. (AZ)