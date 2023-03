Immer mehr Einsätze und höhere Anforderungen für die Feuerwehr Burgau

Plus Auf der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Burgau ging es auch um die Arbeit der Gerätewarte. Deren Aufgaben werden immer umfangreicher.

Die Stadt Burgau könne stolz sein, auf eine so starke Mannschaft zurückgreifen zu können, betonte Bürgermeister Martin Brenner zu Beginn der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Burgau mit Löschgruppe Großanhausen. 111 aktive Feuerwehrfrauen und -männer sowie 16 Jugendliche – das sei eine stolze Zahl. Genauso wie die derer, die an diesem Abend ins Gerätehaus gekommen waren. Auf eines wies Brenner ebenfalls hin: In den vergangenen Monaten habe man erlebt, dass der freiwillige Einsatz häufig nicht honoriert werde und Helfende teilweise sogar angegangen würden. Das dürfe nicht toleriert werden.

2020 rückte die Burgauer Wehr zu 168 Einsätzen aus, 2021 waren es 199 und im vergangenen Jahr 231. 2023 sind es bereits 40, vor kurzem gab es einen aufwendigen Einsatz in Dürrlauingen. Beim Hochwasser im Ahrtal 2021 leisteten neun Aktive mit zwei Fahrzeugen Hilfe, im vergangenen Jahr waren zwei bei der Lieferung von Hilfsgütern und Ausrüstungsgegenständen nach Polen für die Ukraine beteiligt. Hinzu kommt der Aufwand für die laufenden Übungen, Fort- und Weiterbildungen. In der Freizeit, wie Kommandant Hans-Peter Merz betonte. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Einsatzkräfte für die Feuerwehr freistellten. Lohnfortzahlung, das sei das eine, aber im Endeffekt fehle die Arbeitskraft.

Der Feuerwehr Burgau fehlt die Zeit, um alles ordnungsgemäß durchzuführen

In seinem Jahresbericht hielt sich Kommandant Merz kurz. Vielmehr ging er im Anschluss auf die Arbeit der einzelnen Fachbereiche ein, darunter Atemschutz, Fahrzeuge, Erste Hilfe, Öffentlichkeitsarbeit, Jugend, Verpflegung, speziell auf die Tätigkeiten der beiden hauptamtlichen Gerätewarte: von ihm selbst in seiner zweiten Funktion wie auch seines Stellvertreters Roland Beer. Gemeint seien nicht nur die sachgerechte Wartung und Instandsetzung sowie die Lagerung einer Vielzahl an Ausstattungen und Hilfsmittel zur Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung. Neben der Pflege und Instandhaltung von Material und Ausrüstung gehe es zudem um die termingerechte Einhaltung aller vorgeschriebenen Kontrollen, technischen Überwachungen und Wartungsintervalle sowie die dazugehörige Dokumentation in "Deutscher Gründlichkeit", so Merz.

Das betreffe genauso das Feuerwehrgerätehaus mit Reinigungs-, Unterhaltsarbeiten und Winterdienst, wie auch mit regelmäßigen Überprüfungen von Elektrik, Toren und Ölabscheidern. Um alles ordnungsgemäß gemäß den Vorgaben durchzuführen, fehle immer mehr die Zeit. Ohne die Unterstützung der Ehrenamtlichen wäre das nicht möglich. Die Zahlen, die Stellvertreter Roland Beer in seinem Bericht nannte, verdeutlichten es: Im Jahr 2022 wurden für die Feuerwehren der Stadt Burgau und ihren Stadtteilen sowie umliegender Orte exakt 614 Schläuche mit einer Gesamtlänge von 10.715 Metern gewaschen. Weiter wurden im Bereich Atemschutz insgesamt, darunter ebenfalls für andere Wehren, 594 Masken und Lungenautomaten sowie 118 Atemschutzgeräte gereinigt und geprüft. Gerade während der Corona-Pandemie sei aufgrund der Hygienevorschriften der Aufwand erheblich gestiegen, so Beer.

Zwei Beförderungen bei der Feuerwehr Burgau

Kreisbrandinspektor Erwin Schneider sprach ebenfalls von einer steigenden Zahl an Einsätzen und Aufgaben. Aber auch Schulungen und Lehrgänge fänden wieder in großem Umfang statt, nachdem deren Anzahl während der Pandemie heruntergefahren worden sei. Man werde sehen, was auf die Wehren zukomme und was noch alles auf diese abgewälzt werde.

Ehrungen und Beförderungen gab es bei der Dienstversammlung nur wenige, die hatte es aufgrund der Vielzahl bereits separat im Januar in der Burgauer Kapuziner-Halle gegeben. Oliver Manz und Michael Maier wurden für 25 Jahre, Martin Birzele für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt. Fritz Ortner erhielt für seine langjährige Tätigkeit in der Brandschutzerziehung und bei der Abnahme von Leistungsabzeichen die Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbands. Zwei Beförderungen gab es ebenfalls: Jochen Messerschmid ist jetzt Löschmeister, Kommandant Hans-Peter Merz Oberbrandmeister. Er dankte seinen Aktiven, aber auch deren Familien: "Feuerwehr, das nicht planbare Hobby. Jede Minute kann ein Einsatz sein."