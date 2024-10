Improvisationstalent ist im Neuen Theater gefragt

Improvisieren können sie einfach beim Neuen Theater Burgau - das wissen nicht nur die Fans von „Flotte Lotte“, den regelmäßigen Improvisationstheater-Abenden. Vielleicht hat es auch deswegen so gut funktioniert nach der Flut im Juni: Ausweich-Spielstätten wurden kurzfristig gefunden, Dutzende helfende Hände packten mit an, um die Hochwasser-Schäden zu beseitigen, und ein neues Saisonprogramm auf die Beine gestellt, das - na klar - ganz im Zeichen der Improvisation steht. Und so kommt es, dass da, wo noch vor wenigen Monaten das Wasser im Gebäude stand, ab dem 11. Oktober wieder Theater gespielt wird.

