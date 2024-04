Burgau

09:44 Uhr

In 72 Stunden Burgau "noch ein Stückchen schöner gemacht"

Ziel erreicht: Am Sonntag wurde der Mitmachweg beim Burgauer Kunstpfad im Rahmen der 72-Stunden-Aktion fertiggestellt. Start beziehungsweise Ende befinden sich bei der Autobahnunterführung in der Brementalstraße (im Bild) und beim Generationenpark.

Plus Innerhalb von 72 Stunden haben junge Leute den Kunstpfad im Burgauer Stadtwald zu einem Mitmachweg erweitert. Am Sonntag war das Finale.

Von Peter Wieser

Am Generationenpark beim Kreisaltenheim in Burgau, dort wo der sogenannte Kunstpfad verläuft, steht jetzt eine Art Tor: rechts und links zwei Holzstangen, verbunden mit einer weiteren quer darüber, und einem großen Schild. "Mitmachweg mit Stoppi und Sabiene" steht in bunten Buchstaben darauf. Ein weiteres "Tor" befindet sich bei der Verlängerung der Brementalstraße am Rand des Burgauer Stadtwalds kurz vor der Autobahnunterführung, dort wo der Kunstpfad endet – oder auch beginnt, je nachdem aus welcher Perspektive man es sieht. Seit Sonntag ist der Kunstpfad auch "Mitmachweg". Rund 70 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben ihn in 72 Stunden zu einem solchen erweitert. Am Sonntag endete die Aktion mit einem Abschlussfest, nicht wie vorgesehen im Generationenpark, sondern wegen des schlechten Wetters im Albertus-Magnus-Haus.

Wer sind eigentlich Stoppi und Sabiene? Karina Lober, Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Burgau und gleichzeitig Koordinatorin, erklärt: "Die Maskottchen der 72-Stunden-Aktion." Sabiene sei die Biene, die für Nachhaltigkeit stehe, und Stoppi stoppe die Zeit für die Erweiterung des Weges, eben in 72 Stunden. "72 Stunden" ist eine deutschlandweite Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDK) zur Umsetzung gemeinsamer Projekte, welche die Welt ein wenig besser machen sollen. Die fünf Gruppen aus Burgau, Ministranten, Evangelische Jugend und Schützenjugend sowie die beiden Pfadfindergruppen hatten sich dazu entschieden, den schon etwas in Vergessenheit geratenen Kunstweg sozusagen aufzupeppen.

