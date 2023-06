In Burgau brennt es innerhalb weniger Stunden zweimal

Zuerst gehen zwei Mülltonnen in Flammen auf, danach brennt ein Altpapiercontainer. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus.

In den frühen Morgenstunden hat es in Burgau am Samstag zweimal gebrannt. Gegen 2.30 Uhr wurden in der Mühlstraße in Burgau zwei brennende Mülltonnen entdeckt. Diese konnten von einem Zeugen gelöscht werden. Bei dem Brand wurde die Hausfassade eines angrenzenden Wohnhauses durch Rußrückstände leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 5.30 Uhr wurde in der Eichendorffstraße ein qualmender Altpapiercontainer mitgeteilt. Dieser konnte mit geringem Aufwand durch die Feuerwehr Burgau gelöscht werden. In beiden Fällen muss laut Polizeibericht von vorsätzlichen Brandlegungen ausgegangen werden. Sowohl die Mülltonnen als auch der Altpapiercontainer wurden komplett zerstört. Die genauen Schadenshöhen sind bislang nicht bekannt, dürften aber insgesamt im unteren vierstelligen Bereich liegen. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. (AZ)