Das ist geboten beim Storchenfest in Burgau

Was klappert am 22. und 23. Juli in der Burgauer Innenstadt? Der Handels- und Gewerbeverein veranstaltet mit der Stadt Burgau ein Storchenfest. Was diesmal anders ist.

In der Stadt Burgau fühlen sich Meister Adebar und seine angebetete Mona Mindel besonders wohl. Das Mindeltal und die Stadt Burgau entwickelten sich im Laufe der Zeit zu einem regelrechten Paradies für Störche. Dass es den Störchen in Burgau so gut gefällt, mag womöglich auch an seinen Bürgerinnen und Bürgern liegen, die gern auf gemütliche "Feschtle" gehen. Gleich ein guter Grund für viele Burgauer, das Storchenfest am 22. und 23. Juli zu besuchen.

Zu sehen gibt es seit Kurzem prächtige Störche nicht nur in der Natur, man findet sie inzwischen auch in den Burgauer Geschäften. Die Kinder aus Kindergärten und Grundschulen waren kreativ und haben zum Thema Storch Bastel- und Malarbeiten angefertigt, die derzeit in den Schaufenstern zu sehen sind.

Wie in den Schaufenstern vieler Burgauer Geschäfte sind auch im Schuhgeschäft Ehmann Storchenbilder von Kindergartenkindern und Grundschülern ausgestellt. Foto: Ralf Gengnagel

Mit dem Storchenfest wollen der Handels- und Gewerbeverein (HGV) sowie die Stadt Burgau die Innenstadt noch mehr beleben. Dass die Leute vor dem Hintergrund der langen coronabedingten Durststrecke wieder gerne auf die Straße gehen und sich etwas Gutes tun wollen, freut den Vorsitzenden des HGV Harald Dalm. "Das letzte Storchenfest kam so gut an, dass wir mit der Stadt Burgau entschieden haben, es fortzusetzen." Dalm erklärte, dass man am Programm gefeilt habe, deshalb falle es in diesem Jahr noch größer aus und ist erstmals auf zwei Tage angelegt.

Los geht es am Freitag, 22. Juli, ab 18 Uhr mit ganz viel Live-Musik. Angeboten werden vier unterschiedliche Musikgenres für unterschiedliche Geschmäcker, informiert Dalm. In der Innenstadt könne man flanieren, die offenen Geschäfte besuchen, gut speisen und dabei der Musik lauschen. Pete Louis spielt auf seiner Gitarre und wird in der Stadtstraße die bekanntesten Evergreens aus der guten alten Oldie-Zeit erklingen lassen. Schlagerfans dürfen sich auf Michael Fischer freuen, der am Kirchplatz die Stimmung aufheizen wird, wer möchte, kann beim Eiscafé Venezia der Combo "Diamond Music" des Musikzentrums Mindeltal lauschen und beim "Realitiy" spielt die Band Timeless Partymusik. Zünftig bayerisch wird es hingegen am Samstagnachmittag, wenn die "Original Bayerischen Schwaben" aufspielen.

Kinder-Storchen-Rallye quer durch die Burgauer Innenstadt

Der Samstag stehe vor allem ganz im Zeichen der Kinder. Von 13 bis 16 Uhr startet die Kinder-Storchen-Rallye. An etlichen Stationen und in den Geschäften der Innenstadt können verschiedenste Aufgaben, Spiele oder Rätsel gemacht werden. Jedes Kind, das teilnimmt, erhält eine Stempelkarte, die an jeder Station abgestempelt wird. Können am Ende mindestens acht Stempel nachgewiesen werden, können die Karten bei den Burgauer Stadtsoldaten abgegeben werden, damit sie für die Stadtverlosung zur Verfügung stehen. Also: Mitmachen, sich einen Stempel abholen und mit dabei sein, wenn Bürgermeister Martin Brenner und Landkreismaskottchen Mona Mindel die Stempelkarten aus der Box ziehen. Die Ziehung der Gewinner erfolgt um 16 Uhr am Marienbrunnen. Neben Gutscheinen für das Burgauer Freibad, Karten fürs Legoland in Günzburg und solchen, die in HGV-Geschäften eingelöst werden können, winken sogar Preise im Wert von 200 Euro.

Information: Die Burgauer Geschäfte haben am Freitag bis 20 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr geöffnet. In den Geschäften werden Spendendosen aufgestellt. Der Erlös geht an die Stadt Burgau und wird als Zuschuss für den Storchen-Fonds gespendet. Innenstadt und Stadtstraße werden am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 12 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt.