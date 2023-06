Burgau

vor 32 Min.

In Burgau wird ein Mann so gewürgt, dass er keine Luft mehr bekommt

Artikel anhören Shape

Vier Männer wollten nach einem Besuch des Guntiafests in Günzburg in einer Wohnung in Burgau weiterfeiern. Dort wurde gestritten und gewürgt.

Nach dem gemeinsamen Besuch des Günzburger Stadtfestes begab sich ein Brüderpaar sowie deren zwei Bekannte am frühen Sonntagmorgen nach Burgau in ihre Wohnung. Dort gerieten zunächst die beiden Brüder in Streit, ohne dass es zu Tätlichkeiten kam. In diesen Streit mischte sich einer der beiden Besucher ein. Er packte den älteren der beiden Brüder am Hals und drückte ihn gegen die Scheibe der Terrassentüre. Danach warf er ihn rücklings auf das Sofa und kniete sich auf ihn. Gleichzeitig würgte er den Mann, sodass dieser keine Luft mehr bekam. Nach kurzer Zeit ließ er von seinem Opfer ab, verließ die Wohnung und fuhr davon. Im Anschluss begaben sich der Geschädigte zusammen mit seinem Bruder und seinem Bekannten zur Polizeiinspektion Burgau und erstatteten Anzeige. (AZ)

Themen folgen