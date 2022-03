Burgau

12:30 Uhr

In Burgau wird ein neues Baugebiet erschlossen

In Burgau entsteht an der Pfarrer-Gutbrod-Straße ein neues Baugebiet. Die Grundstücke müssen nach bestimmten Bauvorgaben bebaut werden.

Plus An der Pfarrer-Gutbrod-Straße in Burgau dürfen die Eigentümer jetzt ihre Grundstücke bebauen. Das neue Baugebiet wird in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt.

Von Walter Kaiser

Entlang der Pfarrer-Gutbrod-Straße in Burgau gibt es schon seit Langem eine Reihe baureifer Grundstücke. Die verschiedenen Eigentümer des Geländes zwischen Ulmer Straße und Bürgermeister-Seidler-Straße haben nun bei der Stadt beantragt, die Grundstücke bebauen zu dürfen. Der Stadtrat hat diesem Wunsch einstimmig entsprochen und zugleich ein Ingenieurbüro mit der grundlegenden Planung beauftragt.

