In Schlangenlinien auf der A8 unterwegs

Einer Streife fällt auf, dass ein Autofahrer auf der Autobahn in Richtung München nicht mehr korrekt fährt. Der Mann war deutlich alkoholisiert.

Am Freitagabend ist einer uniformierten Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Günzburg ein Autofahrer auf aufgefallen, der auf der A8 in Richtung München bei Burgau in Schlangenlinien unterwegs war.

Bei der Kontrolle des 47-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand, heißt es im Polizeibericht. Deswegen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. (AZ)