Infotruck: Berufsinformation in Burgau im XXL-Format

Da staunten die Realschüler aus Burgau nicht schlecht. Kaum zu übersehen war der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie, der an der Marktgrafen-Realschule haltmachte.

Auf zwei Etagen und insgesamt 80 Quadratmetern bot der kaum zu übersehende Metall-und-Elektroindustrie-Infotruck (M+E) den Schülern der Marktgrafen-Realschule innovative Einblicke in die Welt der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Das imposante Gefährt nahm die Schülerinnen und Schüler mit auf eine Entdeckungsreise durch die Metall- und Elektrowelt.

Der Truck dient als Bindeglied zur Wirtschaft und begeistert Schülerinnen und Schüler vor Ort mit Informationen über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten der Branche. Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm, betont: "Grundlage für die individuell passende Berufswahl ist frühzeitige und zielgerichtete Berufsorientierung. Wir wollen mit den Besuchen der M+E Infotrucks unseren Beitrag dazu leisten, Jugendliche bereits in der Schule über die Ausbildungsmöglichkeiten in der M+E-Welt aufzuklären."

Experimentierstationen sollen Interesse bei Jugendlichen wecken

Im Infotruck warten neueste Multimedia-Anwendungen, Roboter und anschauliche Experimentierstationen darauf, von den Jugendlichen entdeckt zu werden. Sie programmieren unter Anleitung eine computergesteuerte CNC-Fräsmaschine und fertigen selbstständig ein Werkstück an.

Ein "Berufe-Scout" auf dem Touchmonitor erklärt wichtige Inhalte zu den M+E-Berufen und zeigt das Ausbildungsangebot sowie freie Lehrstellen in regionalen Unternehmen. Gleichzeitig kann sich der interessierte Nachwuchs direkt mit den Betrieben austauschen, die sich am Truck-Einsatz beteiligen. "Häufig entstehen hier bereits erste Kontakte zwischen Jugendlichen und Unternehmen. Die Schülerinnen und Schüler finden ihren Traumberuf und gleichzeitig ihren Traumarbeitgeber", so Brossardt.

Berufskundeunterricht mal anders: Im Infotruck sorgen modernste Multimedia-Anwendungen für eine zielgruppengerechte Ansprache. Foto: Robatherm

In den vergangenen zwei Jahren wurden die M+E-Infotrucks modernisiert und an die aktuellsten Maßstäbe angepasst. Brossardt erklärt: "Digitalisierung und vernetzte Produktionsprozesse erwirken einen Wandel in der Ausbildung. Digitale Kompetenz ist inzwischen genauso wichtig wie Lesen und Schreiben. Diesem Anspruch wollen die M+E- Infotrucks gerecht werden." Seit Projektbeginn 2004 waren sie mehr als 2800 Tage im Einsatz und hatten über 194.000 Besucherinnen und Besucher zu Gast. (AZ)