Polizei sucht wegen beschädigter Autos nach Zeugen

In Jettingen und Burgau sind am Wochenende zwei Autos beschädigt worden, wobei die Polizei in beiden Fällen nach Zeugen sucht. Am Sonntag gegen 14.30 Uhr wurde laut den Beamten ein Pkw, der in der Weberstraße in Jettingen am Fahrbahnrand geparkt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher war wohl in Richtung Hauptstraße unterwegs und berührte den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Die Schadenshöhe beläuft sich der Polizei zufolge auf rund 250 Euro.

Und auch in Burgau gab es am Wochenende einen Vorfall. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Zeit von 16.00 bis 9.50 Uhr die Windschutzscheibe eines Pkw beschädigt, der in der Marienstraße geparkt war. Wie die Polizei mitteilte, wies die Scheibe nach der Tat einen Kratzer auf, der augenscheinlich durch einen spitzen Gegenstand mutwillig verursacht wurde. In beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222 96900 Zeugenhinweise entgegen. (AZ)