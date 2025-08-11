23- und 30-Jähriger berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Die Polizei hat am Sonntagabend zwei Männer erwischt, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilt, stellte gegen 20.15 Uhr eine Streife der Polizeiinspektion Burgau bei der Kontrolle eines 23-jährigen Fahrzeugführers Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum fest. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Den jungen Mann erwarten ein Fahrverbot und ein Bußgeld. Wenige Stunden später, gegen 23.45 Uhr, kontrollierten Beamte nach eigenen Angaben einen 30-Jährigen in der Hauptstraße in Jettingen, wobei diese bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert jenseits der 0,5-Promille-Grenze. Auch den 30-Jährigen erwarten ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (AZ)

