Burgau/Jettingen-Scheppach: 23- und 30-Jähriger berauscht im Straßenverkehr

Burgau/Jettingen-Scheppach

23- und 30-Jähriger berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Die Polizei hat am Sonntag in Burgau und Jettingen-Scheppach zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die berauscht Fahrzeuge gefahren sind. Das hat Konsequenzen.
    Ein 30-Jähriger wurde in Jettingen kontrolliert, der zuvor Alkohol konsumiert hatte. Zuvor hatte die Polizei einen 23-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss stand.
    Foto: Heiko Becker, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat am Sonntagabend zwei Männer erwischt, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilt, stellte gegen 20.15 Uhr eine Streife der Polizeiinspektion Burgau bei der Kontrolle eines 23-jährigen Fahrzeugführers Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum fest. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Den jungen Mann erwarten ein Fahrverbot und ein Bußgeld. Wenige Stunden später, gegen 23.45 Uhr, kontrollierten Beamte nach eigenen Angaben einen 30-Jährigen in der Hauptstraße in Jettingen, wobei diese bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert jenseits der 0,5-Promille-Grenze. Auch den 30-Jährigen erwarten ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (AZ)

