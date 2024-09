Auf der A8 bei Burgau brennen zwei Autos

Zu zwei Autobränden kam es am Dienstag auf der A8 auf Höhe Burgau. Während ein 70-jähriger Autofahrer kurz nach Mitternacht die Autobahn in Richtung Stuttgart befuhr, fing sein Fahrzeug plötzlich aus ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraums zu rauchen an, wie die Polizei mitteilt. Der Mann steuerte sein Auto sofort auf den Seitenstreifen und verließ sein brennendes Fahrzeug. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte der Brand direkt durch die hinzugerufene Feuerwehr Burgau gelöscht werden. Da das Auto beinahe komplett ausbrannte, entstand ein Sachschaden von in etwa 2.000 Euro. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt, wozu die Autobahn kurzfristig gesperrt wurde.

Erneuter Brand auf der A8: Fahrer wusste sich zu helfen

Nicht weit davon entfernt, kam es noch am selben Tag zu einem weiteren Fahrzeugbrand auf der Höhe Jettingen-Scheppach. Laut Polizeiangaben befand sich der 33-Jährige mit seinem Auto in Fahrtrichtung Stuttgart, als er ebenfalls eine Rauchentwicklung in seinem Motorraum bemerkte. Nachdem er seinen Wagen auf den Seitenstreifen gelenkt hatte, löschte er den Brand im Motorraum mit seinem Feuerlöscher. Auch hier entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Die verständigte Feuerwehr war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort, musste aber keine Löscharbeiten mehr durchführen. In beiden Fällen handelt sich die Brandursache laut der Verkehrspolizei-Inspektion um einen technischen Defekt. (AZ)