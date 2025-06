Beifahrer greift auf A8 ins Lenkrad: Auto und Leitplanke nach Unfall demoliert

Einen kuriosen Unfall hat eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Günzburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgenommen. Dieser ereignete sich gegen 1.15 Uhr auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen. Ein 21-jähriger Mann griff unvermittelt dem 19-jährigen Fahrer ins Lenkrad, um einem vermeintlichen Hindernis auszuweichen. Offenbar geschah das laut Angaben der VPI durch einen Wachtraum motiviert, in dem der 21-Jährige plötzlich eine Personengruppe auf der Fahrbahn zu sehen meinte. Der Fahrer versuchte, den Lenkeingriff noch zu korrigieren, was jedoch nicht gelang. Das Fahrzeug schleuderte und kollidierte mehrmals mit der Außenschutzplanke, bis es schließlich völlig demoliert auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Glücklicherweise blieben nach Angaben der Beamten alle Insassen unverletzt. Am Pkw wurde der Tank aufgerissen, wodurch Kraftstoff ins Erdreich gelangte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke und an dem verunreinigten Erdreich beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Den Beifahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. (AZ)

