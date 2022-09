Polizei erwischt zwei Fahrer mit Alkohol und Drogen im Blut

Gleich zweimal mussten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau Rauschfahrten bei Verkehrsteilnehmern unterbinden. Sie erwartet nun eine Strafe.

Bei Verkehrskontrollen stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Burgau zwei Verkehrsteilnehmer mit zu viel Alkohol und Drogen im Blut fest. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Montagabend ein Radfahrer von den Beamten in der Augsburger Straße in Burgau kontrolliert und eine Alkoholfahne bei dem Radler wahrgenommen. Ein Vortest am Alkomaten ergab schließlich einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Polizei beendet Autofahrt unter Drogeneinfluss

Kurze Zeit später überprüften die Beamten einen Autofahrer im Ulmenweg in Scheppach. Bei dieser Kontrolle stellten die Beamten eine Beeinflussung des Fahrers durch vorangegangenen Drogenkonsum fest. Laut Polizeiangaben wurde dieser Verdacht durch einen Test bestätigt.

Bei beiden Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Beiden untersagten die Beamten die Weiterfahrt, und beide erwartet nun eine Anzeige. (AZ)