Zwei E-Bikes in einer Nacht gestohlen

In Burgau und in Jettingen-Scheppach wurde nachts ein E-Bike gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Ein hellgraues E-Bike der Marke Centurion, das versperrt in einer Garage in der Albert-Baumeister-Straße in Burgau abgestellt war, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem bisher unbekannten Täter entwendet worden. Im gleichen Zeitraum wurde ein E-Bike der Marke Access, das in einer Garage in der Hauptstraße in Jettingen abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter gestohlen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)