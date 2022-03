Burgau

17:47 Uhr

Jubiläumskonzert in der Burgauer Kapuzinerhalle

Mit einem begeisternden Konzert eröffnete die Burgauer Bigband "Out in the Sticks" nach der Corona-Pause das Konzertleben in der Kapuzinerhalle

Plus Die Bigband "Out in the Sticks" trat in Burgau auf. Das Konzert in der Kapuzinerhalle war ein besonderes, nicht nur, weil es das erste seit dem Ende der Corona-Einschränkungen war.

Von Gertrud Adlassnig

Da stand ein echtes Burgauer Gewächs auf der Bühne, und was für ein mächtiges! Eine Bigband, die sich mit Begeisterung und Können an all die Klassiker wagte, die den typischen Rhythmus und Sound dieser ganz spezifischen Musikform so bekannt und beliebt gemacht haben. "Out in the Sticks" ist aus dem einstigen städtischen Jugendblasorchester Burgau hervorgegangen und kann sich mittlerweile auch auf große Bühnen wagen. Mit drei Sängerinnen und einem Sänger gelang es der Band, die berühmten Songs, die sie in ihr Repertoire aufgenommen haben, nicht nur, wie allenthalben üblich, instrumental zu präsentieren, sondern auch vokal. Das steigerte den Hörgenuss wesentlich, zumal die Sängerinnen und Sänger den weltweit bekannten Stimmen von Sinatra bis Franklin erstaunlich nahekommen.

