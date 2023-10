Jugendliche fahren zu zweit auf dem E-Bike, einer verletzt sich am Kopf

Ein 13-Jähriger ist am Freitag von einem E-Bike gestürzt und zieht sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert.

Am Freitagnachmittag ist ein 14-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Gehweg der Burgauer Mühlstraße entgegen der Einbahnstraße gefahren. Hinten auf dem Gepäckträger fuhr sein 13-jähriger Freund mit. Als die beiden an einem Begrenzungspfosten vorbeifuhren, blieb der 13-Jährige laut Polizei mit seinem Fuß hängen und stürzte vom Rad; dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf und Prellungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht. Da zunächst nicht klar war wie schwer sich der Junge verletzt hatte, wurden von der Integrierten Leitstelle Krumbach vorsorglich ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Burgau alarmiert. (AZ)