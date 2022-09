Jugendliche stehlen zwei Fahrräder am Bahnhof Burgau: Zeugen gesucht

Eine Frau beobachtet am Bahnhof Burgau Jugendliche, die dort jeweils ein fremdes Fahrrad gestohlen haben. Wer sein Fahrrad sucht, kann sich bei der Polizei melden.

Eine Frau hat am Bahnhof in Burgau zwei Jugendliche beobachtet, die sich an dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Das berichtet die Polizei. Offenbar suchten die beiden nach nicht abgesperrten Rädern beziehungsweise solchen, die sich trotz Sicherung leicht entwenden lassen. Als die beiden schließlich je mit einem Rad auf dem Radweg Richtung Röfingen fuhren, verständigte die Zeugin die Polizei und schilderte ihre Beobachtungen.

Polizei sucht die Täter in Richtung Röfingen

Trotz sofortiger Absuche der Fahrtstrecke Richtung Röfingen sowie umliegender Ortschaften konnten die beiden Jugendlichen laut Polizeibericht nicht angetroffen werden. Im Laufe des Nachmittags erstattete ein Mann, der sein Rad am Bahnhof vermisste, Anzeige wegen Diebstahls.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei Jugendliche. Beide trugen Kapuzenpullis, einer davon hatte die Farbe Rot. Die Beamten der Polizei Burgau bitten Personen, die ebenfalls Beobachtungen am Burgauer Bahnhof gemacht haben oder denen ebenfalls dort ein Rad entwendet wurde, sich unter der Telefonnummer 08222 96900 zu melden. (AZ)