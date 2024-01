Jugendlicher bedroht Angehörige mit Messer und verletzt Polizisten

Ein 18-Jähriger geriet bei einer Streitigkeit derart in Rage, dass er ein Messer zog. Die Polizei konnte Schlimmeres verhindern. Dabei verletzte sich ein Beamter.

Ein Familienstreit in Burgau ist am Montagmittag derart eskaliert, dass am Ende ein Polizeibeamter verletzt wurde. Laut Bericht wurde eine Streife der Polizei Burgau zu der in Streit geratenen Familie gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 18-Jähriger seine Angehörigen mit einem Messer bedrohte, und sich anschließend in seinem Zimmer eingesperrt hatte.

18-Jähriger versucht über ein Fenster zu flüchten

Der 18-Jährige versuchte über ein Fenster zu flüchten, die Polizisten konnten ihn dabei hindern, woraufhin er sich gegen die Festnahme wehrte. Der in Rage geratene Mann beleidigte und bedrohte zudem die eingesetzten Beamten. Einer der eingesetzten Beamten wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht. (AZ)