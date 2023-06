Jugendlicher verursacht mit dem Rad Unfall in Burgau und fährt davon

Ohne sich um den Schaden zu kümmern ist in Burgau ein jugendlicher Radfahrer nach einem Unfall geflüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein 16-jähriger Radfahrer war am Freitagmittag kur vor 13 Uhr im Bereich der Goethe- und Christoph-von-Schmid-Straße in Burgau unterwegs. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall. Der Jugendliche missachtete laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines Omnibusses und fuhr mit seinem Rad gegen die hintere rechte Türe des Busses. Als der Busfahrer ausstieg, sprach er noch mit dem Unfallverursacher. Dieser signalisierte dem Busfahrer, dass es ihm gutgehe und fuhr davon, ohne seine Personalien anzugeben. Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)