Jugendverkehrserziehung bringt große Sicherheit für kleine Radler

Die Fahrradprüfung in den vierten Klassen zählt zu einer der aufregendsten Prüfungen der Grundschulzeit. Zuerst umschauen, Handzeichen, und dann? Wie man sich im Straßenverkehr als Radfahrer zurechtfindet, lernen die Kinder von Verkehrserziehern der Polizei. Einer von ihnen ist Polizeihauptmeister Christian Bausch, der mit seiner Kollegin Oberkommissarin Marlene Schmid einen positiven Einfluss auf die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr hat. In den Kursen der Jugendverkehrserziehung für den Landkreis Günzburg beobachtet Polizist Bausch jedoch eine besorgniserregende Entwicklung. Da kommt eine Spende heimischer Unternehmer aus dem Landkreis für neue Fahrräder gerade recht.

Stopp-Schilder, Fahrbahnmarkierungen, alles ist auf dem Trainingsplatz an der Grundschule Burgau etwas kleiner und schmaler angelegt als im „richtigen Verkehr“. Dort bekommen Kinder einen Eindruck vom Straßenverkehr. Durch praktische Übungen und theoretische Einheiten vermitteln die Verkehrserzieher den Schülern nicht nur die Verkehrsregeln, sondern auch wichtige Fahrsicherheitstechniken.