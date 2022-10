Burgau

Kabarett-Rundumschlag gegen Politik, Kirche und Gesellschaft

In seiner Rolle als Franz Josef Strauß teilte der Kabarettist Helmut Schleich in Burgau kräftig gegen die CSU aus.

Plus Helmut Schleich landet mit seinem aktuellen Kabarettprogramm "Kauf, du Sau!" in der Burgauer Kapuziner-Halle einen Volltreffer. Die CSU nimmt er dabei besonders aufs Korn.

Nach dem umjubelten Auftritt des Kabarettisten Helmut Schleich in der Burgauer Kapuziner-Halle überschlagen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer regelrecht mit begeisterten Kommentaren: "Er ist ein hervorragender Schauspieler mit einer großen körperlichen Ausdruckskraft. Ebenso stark ist seine Sprachgewalt." – "Er beschäftigt sich mit Dingen, die wir alle wahrnehmen, aber nicht so deutlich artikulieren können." – "Er kann die Leute gut mit hineinnehmen in aktuelle Themen und spricht dazu einiges sehr deutlich aus, zum Beispiel zu Corona oder zum Krieg." Das sind einige der Aussagen zu Schleich.

